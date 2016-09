Van Bronckhorst blij met topweek

EINDHOVEN - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord kon zondag terugblikken op een topweek met uitmuntend resultaat. De Rotterdammers rekenden achtereenvolgens af met ADO Den Haag, Manchester United en PSV. De grootste opgave is om het niveau vast te houden, reageerde de coach.

Door ANP - 18-9-2016, 17:40 (Update 18-9-2016, 17:40)

,,Het kan eigenlijk niet beter'', glunderde Van Bronckhorst in het Philips Stadion. ,,De overwinning tegen Manchester United heeft ons energie gegeven'', concludeerde hij over alle zorgen die er waren over de korte voorbereidingstijd van zijn spelers voor de competitietopper. ,,We hebben het vertrouwen meegenomen. Fysiek stonden we er niet slecht op.''

,,Het doel is om kampioen te worden. We moeten dit volhouden en dat is de uitdaging ten opzichte van vorig jaar. We zijn goed op weg maar willen tot het laatst meedoen om de titel. We moeten nog in de race zijn als de prijzen worden verdeeld.''