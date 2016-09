Derde competitiezege op rij voor Ajax

ALMELO - Op de dag dat Ronald Koeman, de veelgeprezen trainer van Everton, de huidige speelwijze van Ajax af en toe naïef noemde, behaalde de Amsterdamse ploeg zondag de vierde zege op rij. Drie dagen na de moeizame overwinning in de Europa League bij Panathinaikos (1-2) liep ook het uitduel met Heracles Almelo goed af: 0-2.

Door ANP - 18-9-2016, 18:43 (Update 18-9-2016, 18:47)

De ploeg van trainer Peter Bosz imponeerde in Twente zeker niet, maar pakte wel weer drie punten dankzij treffers van Davy Klaassen en Nemanja Gudelj in het laatste half uur. Volgens Koeman zal de aanvallende tactiek van Ajax geen hoofdprijzen opleveren. De Amsterdamse ploeg heeft niettemin nu evenveel punten als nummer twee PSV.

Ajax, in dezelfde opstelling als in de laatste twee duels, begon opmerkelijk tam aan het kunstgrasduel. Mede daardoor kon Heracles in de beginfase een paar keer gevaarlijk doorkomen. Lerin Duarte opende het Twentse offensiefje met een afstandsschot, dat doelman Andre Onana goed verwerkte. Voor de 26-jarige middenvelder was het een speciale wedstrijd. Hij stapte in 2013 van Heracles over naar Ajax waar hij echter geen vaste waarde werd.

Laag tempo

Ajax leek er aanvankelijk met het hoofd niet bij. De ploeg van Bosz speelde in een veel te laag tempo, met een voorspelbare aanvalsopbouw en een matige dekking in de defensie. De Amsterdammers lieten het allemaal gebeuren.

Pas na een half uur nam Ajax echt het initiatief. De verhoogde dadendrang leidde tot een serie halve en hele kansen, maar een doelpunt bleef voor de pauze uit. Op slag van rust waren de wisselvallige Hakim Ziyech (schot nog net geblokkeerd door Mike te Wierik) en Jairo Riedewald (net naast) nog heel dicht bij een Amsterdamse voorsprong.

Ook in de tweede helft liet Ajax het soms nog lelijk afweten. In de 55e minuut mocht Samuel Armenteros ongehinderd inschieten van dichtbij. Onana voorkwam een achterstand voor zijn ploeg, die dankzij een blunder van invaller Tim Breukers in de 66e minuut de ban kon breken. Klaassen profiteerde koelbloedig: 0-1. Aanwinst Ziyech was toen al gewisseld door de ontevreden Bosz. Gudelj besliste het duel tien minuten later, al even professioneel als Klaassen: 0-2.