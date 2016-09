Kranjcar verlaat Zagreb na drie nederlagen

ANP Kranjcar verlaat Zagreb na drie nederlagen

ZAGREB - Bij een club die gewend is aan winnen, komt een nederlaag extra hard aan. Na een week met drie nederlagen op rij heeft trainer Zlatko Kranjcar daarom besloten te vertrekken bij Dinamo Zagreb. De gelouterde Kranjcar, die in zijn lange carrière onder meer bondscoach van Kroatië was en tal van clubs onder zijn hoede had, legde maandag zijn functie neer. De 59-jarige Kroaat was afgelopen zomer voor de tweede keer aan de slag gegaan bij Dinamo Zagreb.

Door ANP - 19-9-2016, 12:06 (Update 19-9-2016, 12:06)

De Kroatische topclub, sinds 2006 onafgebroken landskampioen, incasseerde vorige week in eigen stadion tegen Osijek de eerste nederlaag van dit seizoen (0-1). Vervolgens verloor Dinamo Zagreb in de Champions League met 3-0 bij Olympique Lyon en zondag in de competitie met 5-2 bij Rijeka. ,,Drie keer op rij verliezen, dat is onze club volgens mij in de jaren zeventig voor het laatst overkomen'', zei Kranjcar.