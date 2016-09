Rangers schorst Barton voor drie weken

GLASGOW - Joey Barton hoeft zich de komende drie weken niet te laten zien bij de Schotse voetbalclub Rangers FC. De 34-jarige Engelsman bevestigde afgelopen week ook in Glasgow zijn reputatie als 'enfant terrible', tijdens een verhitte discussie met ploeggenoot Andy Halliday. Barton werd in eerste instantie voor een paar dagen geschorst, maandag besloot de clubleiding dat hij nog eens drie weken geen toegang heeft tot stadion Ibrox en het trainingscomplex van Rangers.

Door ANP - 19-9-2016, 12:45 (Update 19-9-2016, 12:45)

,,Manager Mark Warburton en de club vinden dat er tijd en ruimte nodig is voor beide partijen, om alles wat gebeurd is te beoordelen'', staat in een korte verklaring op de website van de Schotse club.

Barton ondertekende in mei een contract voor twee jaar in Glasgow. Eerder speelde 'Bad Boy Barton', die binnen en buiten het veld al vaak in opspraak raakte, voor onder meer Manchester City en Queens Park Rangers. Hij kreeg het kort na de dramatisch verlopen 'Old Firm' tegen Celtic (5-1) verbaal aan de stok met Halliday. Barton erkende dat hij met zijn uitbarsting over de schreef was gegaan.