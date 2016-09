Müller sluit aan bij Bayern München

ANP Müller sluit aan bij Bayern München

MÜNCHEN - Bayern München kan weer beschikken over Thomas Müller. De Duitse aanvaller is hersteld van buikgriep en trainde maandag in München mee met de ploeg. Philipp Lahm, David Alaba en Mats Hummels zijn nog altijd ziek en ontbreken vermoedelijk woensdag bij het duel met Hertha BSC.

Door ANP - 19-9-2016, 14:01 (Update 19-9-2016, 14:01)

Douglas Costa is in ieder geval een tijdje uitgeschakeld. De Braziliaanse aanvaller kampt met een spierblessure in zijn rechterdijbeen, zaterdag als invaller opgelopen tijdens de wedstrijd tegen FC Ingolstadt (3-1).

Coach Carlo Ancelotti kan woensdag wel rekenen op Arjen Robben en Jérôme Boateng. Een basisplaats komt zeker voor Boateng echter misschien nog te vroeg, zei de verdediger maandag. ,,Ik moet eerst maar eens kijken hoe het over één à twee dagen gaat in de training. Mogelijk kan ik in de basis beginnen, maar ik denk niet dat ik het de volledige negentig minuten volhoud.''