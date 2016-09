FC Twente is Andersen tijdje kwijt

ENSCHEDE - FC Twente moet het de komende weken stellen zonder Joachim Andersen. De Deense verdediger viel zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (4-1) al vroeg geblesseerd uit. Onderzoek wees maandag uit dat Andersen (20) een schouderkwetsuur heeft, die hem volgens de medische staf ,,enkele weken'' aan de kant houdt.

Door ANP - 19-9-2016, 15:02 (Update 19-9-2016, 15:02)

De Deense jeugdinternational startte dit seizoen alle wedstrijden in de basis bij de Tukkers. Andersen werd tegen ADO Den Haag vervangen door Georgios Katsikas. Twente treft donderdag FC Utrecht in het bekertoernooi, drie dagen later komt Vitesse naar Enschede. Andersen mist een week later ook de derby tegen Heracles Almelo.