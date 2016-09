Van Praag: rest rvc KNVB moet ook weg

HILVERSUM - Voorzitter Michael van Praag van de KNVB vindt dat ook de rest van de raad van commissarissen (rvc) van de sectie betaald voetbal van de voetbalbond moet opstappen. ,,Je kunt niet werken met mensen die hun collega's in het bondsbestuur structureel niet informeren. We gaan deze week een pittig gesprek hebben met de nog zittende commissarissen'', zei Van Praag maandagavond in RTL Late Night. ,,Wij als bondsbestuur accepteren niet dat we collega's hebben die ons niet informeren. Wij nemen nu de leiding over en we gaan iets doen aan de beslissingsstructuur en gaan goed kijken naar de organisatiestructuur, want zo kan het niet.''

Door ANP - 19-9-2016, 23:54 (Update 20-9-2016, 0:09)

Vrijdag stapte voorzitter Johan Lokhorst op nadat de eredivisieclubs het vertrouwen hadden opgezegd in de voltallige raad van commissarissen. De overige vier leden van de rvc (Simon Kelder, Henk Kivits, Johan de Kock en Ger Vermeulen) beraden zich nog over hun positie.

Van Praag legde uit dat hij niet op de hoogte is gebracht over het vertrek van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen en de voorgenomen aanstelling van Gijs de Jong als zijn opvolger. Evenmin werd hij geïnformeerd over de aanwijzing van Hans van Breukelen als technisch directeur van de KNVB.

Van Praag vertelde dat hij het volstrekt oneens was met het vertrek van Van Oostveen. De directeur is volgens hem zondebok geworden door de slechte resultaten van het Nederlands elftal terwijl de raad van commissarissen even verantwoordelijk was. De benoeming van Gijs de Jong is wegens kritiek van de eredivisieclubs opgeschort maar hij kan volgens de KNVB-voorzitter nog steeds directeur betaald voetbal worden. ,,Gijs wordt onterecht de dupe. Hij kan hier ook niks aan doen.''

De KNVB-voorzitter ontkende dat de voetbalbond in een crisis verkeert. ,,Bij het betaald voetbal zijn er problemen die opgelost moeten worden maar met het amateurvoetbal gaat het heel goed.''