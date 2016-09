Ajax niet met bekende elf tegen Willem II

ANP Ajax niet met bekende elf tegen Willem II

AMSTERDAM - Trainer Peters Bosz grijpt woensdagavond het bekerduel van Ajax met Willem II niet aan om zijn basisspelers van de laatste weken beter aan elkaar te laten wennen. De opvolger van Frank de Boer kondigde dinsdag aan dat hij voetballers rust gaat geven.

Door ANP - 20-9-2016, 19:09 (Update 20-9-2016, 19:14)

Ajax oogde de afgelopen weken allesbehalve als een ingespeelde ploeg, ondanks vier overwinningen op rij. ,,De resultaten zijn goed, maar er zijn nog genoeg dingen die beter kunnen'', weet ook Bosz. ,,Dat pleit er aan de ene kant voor om wederom met dezelfde elf namen te starten, zodat we op die manier verder kunnen werken aan de vastigheden in het team. Aan de andere willen we de spelers met dit drukke programma niet overbelasten. De wetenschap dat we een brede en sterke selectie hebben, helpt daarbij. Ik ga daarom wel wat veranderen in de opstelling, maar de speelstijl zal hetzelfde blijven. Daar blijven we uiteraard gewoon aan werken.”

Ajax wil zich tegen Willem II revancheren voor de verrassende nederlaag voor eigen publiek dit seizoen in de competitie (1-2).