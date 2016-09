Kozakken Boys verrast Helmond Sport

WERKENDAM - Kozakken Boys heeft dinsdag in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi voor een verrassing gezorgd. De amateurclub uit Werkendam schakelde eerstedivisionist Helmond Sport uit. Het werd 3-0 voor de club die zelf sinds dit seizoen actief is in de nieuwe tweede divisie, en daarin na zes wedstrijden op de gedeelde derde plaats staat.

Door ANP - 20-9-2016, 22:05 (Update 20-9-2016, 22:05)

Raily Ignacio bracht Kozakken Boys halverwege de eerste helft op voorsprong. Gwaeron Stout nam vroeg in de tweede helft de tweede treffer voor zijn rekening tegen Helmond Sport, dat vrijdag in de Jupiler League nog won van VVV-Venlo. In de slotfase scoorde ook Everton Pires Tavares voor Kozakken Boys.

Kozakken Boys strandde vorig seizoen pas in de achtste finales van het bekertoernooi, waarin AZ maar net te sterk was.

Naast Helmond Sport liet met Achilles'29 nog een club uit de Jupiler League zich verrassen. IJsselmeervogels, voetballend in de derde divisie, won in Bunschoten-Spakenburg met 3-1. Sherwin Grot, Ali Akla en Christiaan van Hussen scoorden voor de thuisclub, Brian Boogers deed kort voor tijd wat terug.