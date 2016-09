PSG verslaat Dijon

ANP PSG verslaat Dijon

PARIJS - Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond voor eigen publiek Dijon verslagen (3-0). De kampioen kwam zo in punten gelijk met AS Monaco, de koploper van de Franse Ligue 1 die woensdag bij Olympique Nice op bezoek gaat.

Door ANP - 20-9-2016, 23:02 (Update 20-9-2016, 23:02)

Adam Lang werkte de bal eerst in eigen doel. Daarna scoorden Edinson Cavani en Lucas Moura nog voor de thuisploeg.

Ola Toivonen was de grote man bij Toulouse in de uitwedstrijd bij Lille. De Zweed, in het verleden actief voor PSV, maakte beide doelpunten voor zijn ploeg (2-1). Toulouse klom naar de derde plaats van de ranglijst, met een achterstand van twee punten op AS Monaco en PSG.