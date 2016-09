Feyenoord mist geschorste Toornstra tegen Oss

ROTTERDAM - Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan donderdag in de bekerwedstrijd tegen FC Oss op vijf spelers geen beroep doen. Naast de al langer geblesseerden Kenneth Vermeer, Warner Hahn, Sven van Beek en Eljero Elia doet ook Jens Toornstra niet mee. Hij kreeg vorig seizoen in de bekerfinale tegen FC Utrecht een gele kaart en is donderdag geschorst.

Door ANP - 21-9-2016, 15:14 (Update 21-9-2016, 16:14)

Feyenoord wil in een bijna volle Kuip de goede lijn van de competitie doortrekken. ,,We hebben een brede selectie en misschien krijgen spelers die de laatste tijd weinig in actie zijn gekomen een kans om te spelen'', zegt Steven Berghuis op de website van Feyenoord. ,,Dat wil niet zeggen dat we er te makkelijk over denken. Op het moment dat wij niet alles geven, voelt een tegenstander dat ook en kan het misschien lastig worden. Bovendien krijgen we dat dan ook te horen van de supporters, die morgen weer massaal naar het stadion komen. We moeten met dezelfde energie spelen als de afgelopen wedstrijden.''