KNVB verliest nog een commissaris, rest blijft

ZEIST - Na voorzitter Johan Lokhorst is ook lid Ger Vermeulen opgestapt uit de raad van commissarissen (rvc) van de sectie betaald voetbal van de KNVB. De overige drie leden blijven voorlopig aan, maakte de voetbalbond woensdagavond bekend.

Door ANP - 21-9-2016, 20:41 (Update 21-9-2016, 20:41)

Een meerderheid van de eredivisieclubs zegde vorige week het vertrouwen op in de raad van commissarissen. Voorzitter Lokhorst stapte daarom eind vorige week al op. Vermeulen volgde hem dinsdag. ,,In de laatste weken is er rond de rvc een atmosfeer gecreëerd waarin ik niet langer kan maar zeker ook niet wil functioneren'', laat hij weten in een verklaring.