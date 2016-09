Balotelli schiet Nice naar koppositie

NICE - Met een indrukwekkende 4-0 overwinning op concurrent AS Monaco heeft OGC Nice woensdagavond de leiding heroverd in de Franse competitie. Mario Balotelli was in zijn tweede optreden voor Nice weer twee keer trefzeker. De wispelturige Italiaanse aanvaller maakte het tweede en derde doelpunt. Alassane Pléa miste voor de thuisploeg nog een penalty maar herstelde dat door in de slotfase de eindstand op het bord te zetten.

21-9-2016

Balotelli maakte eind vorige maand op de laatste dag van de transfertermijn de overstap van Liverpool naar Nice. Bij zijn debuut tien dagen geleden scoorde hij ook al twee keer.

Op de ranglijst heeft OGC Nice na zes speelronden een punt meer dan regerend kampioen Paris Saint-Germain en AS Monaco.