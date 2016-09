Bayern München wint topper en Robben scoort

MÜNCHEN - Bayern München heeft woensdag de topper tegen Hertha BSC gewonnen (3-0). De club nam daardoor alleen de leiding in de Bundesliga. Arjen Robben maakte in de 65e minuut zijn rentree bij de Duitse kampioen en scoorde zeven minuten later. De aanvoerder van het Nederlands elftal stond ruim een half jaar geblesseerd langs de kant.

Door ANP - 21-9-2016, 21:58 (Update 21-9-2016, 22:17)

Franck Ribéry opende na ruim een kwartier de score voor de vaak oppermachtige thuisclub. De Fransman deed dat na een mooie individuele actie. Robert Lewandowski zag na de hervatting een treffer afgekeurd. Amper een minuut later zorgde Thiago wel voor de beslissing. De Spanjaard scoorde na geblunder achterin bij Hertha.

Daarna was het dan eindelijk de beurt aan Robben. Na een pass van Thiago kwam hij van de rechterkant naar binnen en scoorde met een van richting veranderd schot.

Bayern, dat nog geen punt verspeelde, staat nu twee punten 'los' van 1. FC Köln. De verrassende nummer twee won bij Schalke 04 (1-3), dat puntloos onderaan staat. Klaas-Jan Huntelaar maakte wel het eerste doelpunt van dit seizoen voor Schalke, zowaar zelfs de 1-0. Borussia Dortmund, dat dinsdag al VfL Wolfsburg verpulverde (1-5) staat drie punten achter de lijstaanvoerder.

Frankfurt, dat eerder won bij Ingolstadt, en Hertha hebben evenveel punten als Dortmund.