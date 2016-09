De Boer leidt Inter opnieuw naar zege

ROME - Onder leiding van trainer Frank de Boer heeft Inter woensdag in de Italiaanse Serie A opnieuw gewonnen. Bij Empoli werd het 2-0 in het voordeel van de club van de voormalige coach van Ajax. Enkele dagen eerder had Inter op eigen veld al kampioen Juventus verslagen.

Door ANP - 21-9-2016, 22:49 (Update 21-9-2016, 22:49)

Inter leidde na 17 minuten al met 2-0. Beide treffers werden gemaakt door de Argentijn Mauro Icardi.

Juventus herstelde zich door in eigen huis Torino te verslaan, 4-0. Daniele Rugani, Gonzalo Higuaín en Dani Alves scoorden. Luca Ceppitelli deed dat ook, maar dan in eigen doel. Ook AS Roma blijft het goed doen. Met Kevin Strootman in de gelederen versloegen de Romeinen Crotone met maar liefst 4-0.

Inter staat vijfde, maar heeft slechts twee punten minder dan koploper Juve.