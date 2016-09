De Ligt en Nouri scoren bij debuut voor Ajax

AMSTERDAM - Scoren tijdens je debuut voor Ajax. Sinds woensdag weten ook Matthijs de Ligt en Abdelhak Nouri hoe het is. Ze troffen beiden eenmaal één keer doel in het bekerduel met Willem II (5-0).

Door ANP - 22-9-2016, 3:06 (Update 22-9-2016, 3:06)

De Ligt, vorige maand zeventien jaar geworden, scoorde als basisspeler met een kopbal. De lange centrale verdediger voetbalt al sinds zijn negende voor Ajax. ,,Ik geloof dat ik wel klassiek juichte", zei hij. ,,Ik had goed geslapen maar was wel zenuwachtig. Gelukkig is het goed gegaan. Willem II is nauwelijks gevaarlijk geworden."

De negentienjarige Nouri is geboren en getogen in Amsterdam en speelt al twaalf jaar voor Ajax . ,,Daarom betekent dit zo veel voor me", zei hij over zijn invalbeurt. ,,Ik heb nauwelijks geslapen en alleen maar over de ArenA gedroomd. Ik was bijna bang dat ik te moe zou zijn", zei de middenvelder.