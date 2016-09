Ook De Kock weg uit rvc bij KNVB

ZEIST - Johan de Kock treedt af als lid van de raad van commissarissen (rvc) van de sectie betaald voetbal van de KNVB. Eerder vertrokken voorzitter Johan Lokhorst en Ger Vermeulen al. De Kock neemt zijn besluit omdat een meerderheid van de eredivisieclubs twee weken terug het vertrouwen in de raad van commissarissen opzegde.

Door ANP - 27-9-2016, 17:22 (Update 27-9-2016, 17:22)

De rvc bestaat nu nog uit Simon Kelder (toezichthouder namens de Jupiler League) en Henk Kivits (toezichthouder namens de eredivisie). Zij blijven nog aan tot de eerstvolgende algemene vergadering betaald voetbal (AVBV). De Kock zou dat eerst ook doen, maar komt daar nu op terug. ,,De interne en externe machtsstrijd, de aanhoudende druk en de daarbij gepaard gaande discussies, die op geen enkele wijze voetbal gerelateerd zijn, hebben mij deze beslissing doen nemen'', zo zei hij dinsdag. ,,In mijn zeventienjarige loopbaan als betaald voetballer ben ik zelden voortijdig gewisseld, dit voelt als een verlies.''

Nu drie van de vijf leden weg zijn, heeft het bestuur betaald voetbal besloten een buitengewone algemene vergadering uit te schrijven. De eerstkomende bijeenkomst is pas 29 november, en dat vindt het bestuur (gezien de recente gebeurtenissen) te laat. De buitengewone vergadering is op donderdag 13 oktober in Zeist. Het bestuur betaald voetbal wil dat de vrijgekomen posities in de raad van commissarissen zo snel mogelijk worden ingevuld.

KNVB-voorzitter Michael van Praag was vorige week nog uit op het vertrek van de voltallige rvc omdat die slecht communiceert met hem en met de clubs. De sectie betaald voetbal van de KNVB staat onder druk door de slechte resultaten van het Nederlands elftal en diverse omstreden benoemingen.