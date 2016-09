Bondscoach Bulgarije aan de slag in Zagreb

ANP Bondscoach Bulgarije aan de slag in Zagreb

SOFIA - De Bulgaarse voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ivaylo Petev, de huidige trainer, gaat aan de slag bij Dinamo Zagreb. Hij zit dinsdagavond op de tribune als zijn nieuwe werkgever het in de Champions League opneemt tegen Juventus. De presentatie van Petev als hoofdtrainer van de Kroatische kampioen is woensdag. Dinamo zit zonder trainer sinds Zlatko Kranjcar ruim een week geleden na drie nederlagen vertrok.

Door ANP - 27-9-2016, 18:11 (Update 27-9-2016, 18:11)

Bulgarije is in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2018 in dezelfde groep ingedeeld als Nederland. Begin september wisten de Bulgaren in de openingswedstrijd tegen Luxemburg puntenverlies maar net te voorkomen: 4-3.

In oktober staan voor Bulgarije de uitwedstrijden tegen Frankrijk en Zweden op het programma. Oranje neemt het pas in maart op tegen de Bulgaren, waar Petar Hubchev wordt genoemd als opvolger van Petev. De 52-jarige trainer was van 2003 tot 2005 al assistent van Bulgarije. Hij maakte in 1994 als speler deel uit van het Bulgaarse team dat de halve eindstrijd op het WK bereikte.