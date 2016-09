Tottenham met Janssen tegen CSKA Moskou

MOSKOU - Vincent Janssen staat dinsdag opnieuw in het basiselftal van Tottenham Hotspur. De Nederlander krijgt in de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou in de Champions League opnieuw het vertrouwen van trainer Mauricio Pochettino.

Door ANP - 27-9-2016, 19:55 (Update 27-9-2016, 19:58)

Janssen is basisspeler sinds Harry Kane een enkelblessure opliep. Maandag werd duidelijk dat die blessure meevalt, en dat Kane binnen drie weken weer inzetbaar is. Met Janssen in de basis versloegen de Spurs zaterdag Middlesbrough met 2-1. Janssen wacht nog steeds op zijn eerste doelpunt in de Premier League.

Tegen CSKA Moskou mist Tottenham Hotspur naast Kane ook de basiskrachten Eric Dier, Mousa Dembélé, Danny Rose en Moussa Sissoko. Oud-Ajacieden Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen doen in Rusland vanaf het begin mee. Michel Vorm is de reserve-doelman. Tottenham begon de Champions League twee weken geleden met een nederlaag tegen AS Monaco (1-2). CSKA Moskou speelde met 2-2 gelijk tegen Bayer Leverkusen.

Bas Dost

Bij Sporting Portugal heeft Bas Dost, ook Oranje-international, dinsdag een basisplek tegen Legia Warschau. De Portugezen zullen tegen de Polen de nederlaag tegen Real Madrid, dat in de slotfase met twee doelpunten toesloeg (2-1), weg willen spelen.

Club Brugge doet in de uitwedstrijd tegen Kopenhagen een beroep op de drie Nederlanders in de selectie. Verdedigers Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil en middenvelder Ruud Vormer staan allemaal in het basisteam in Denemarken. Club Brugge verloor twee weken terug in eigen stadion met 3-0 van Leicester City.