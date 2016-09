'Allardyce ontslagen als bondscoach Engeland'

LONDEN - De Engelse voetbalbond FA heeft dinsdagavond bondscoach Sam Allardyce ontslagen. Dat meldt Sky Sports. Aanleiding voor de maatregel is een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.

Door ANP - 27-9-2016, 20:36 (Update 27-9-2016, 20:52)

Maandagavond laat kwamen de eerste berichten naar buiten dat de 61-jarige Brit voor een verborgen camera van twee undercoverjournalisten dubieuze uitspraken had gedaan over onder meer illegale transferpraktijken, zijn voorganger Roy Hodgson en de mentale weerbaarheid van de Engelse internationals.

Allardyce werd na het EK afgelopen zomer in Frankrijk aangesteld en is slechts 67 dagen in functie geweest. De voormalige coach van Bolton Wanderers, West Ham United en Sunderland sprak na zijn benoeming als bondscoach van een droombaan. Hij liet zich echter verschalken door enkele undercoverjournalisten, die zich bij 'Big Sam' voordeden als rijke Aziatische ondernemers die flink wilden verdienen aan transfers van voetballers.

Eerste naam

De nietsvermoedende Allardyce ging gretig op de diverse gespreksonderwerpen in en kwam onder meer met diverse tips en trucs om de internationale regels te omzeilen ten aanzien van transfers waarbij naast twee clubs nog een derde partij is betrokken ('third party ownership'). De ontmaskerde bondscoach wilde een bedrag van 400.000 pond (zo'n 462.000 euro) voor zijn adviezen ontvangen. Bij de FA kon hij rekenen op een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro.

De naam van Allardyce is de eerste die naar buiten is gekomen in het tien maanden durende onderzoek van The Daily Telegraph naar de (financiële) wantoestanden in het Britse topvoetbal. De krant heeft delen van de opnames met Allardyce dinsdag gepubliceerd.