Southgate interim-bondscoach Engeland

ANP Southgate interim-bondscoach Engeland

LONDEN - Gareth Southgate (46) is na het onvermijdelijke vertrek dinsdag van Sam Allardyce aangesteld als interim-bondscoach van Engeland. De 57-voudig international, die Jong Engeland onder zijn hoede heeft, begint in de WK-kwalificatiereeks met de thuiswedstrijd tegen Malta. Daarna zit hij dit jaar ook nog bij de duels met Slovenië, Schotland en Spanje op de bank. De Engelse voetbalbond FA wil sowieso het nieuwe voetbaljaar ingaan met een nieuwe bondscoach.

Door ANP - 27-9-2016, 21:38 (Update 27-9-2016, 21:38)

Allardyce moest dinsdagavond na 67 dagen vertrekken als bondscoach van Engeland na zijn dubieuze hoofdrol in een undercoverreportage over omkoping en corruptie in het Engelse profvoetbal.