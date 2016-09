Juventus weet tegen Zagreb wel te scoren

ZAGREB - Juventus heeft zich dinsdag hersteld van de wat teleurstellende start in de Champions League. Waar de ploeg van trainer Massimiliano Allegri twee weken terug veel kansen onbenut liet tegen Sevilla (0-0), vonden de Italianen dinsdag bij Dinamo Zagreb wel het doel. Juventus won de uitwedstrijd tegen de Kroaten met 4-0 en gaat nu gedeeld aan kop in groep H. De kampioen van de Serie A heeft nu net als Sevilla, dat Olympique Lyon in Spanje met 1-0 versloeg, vier punten.

Door ANP - 27-9-2016, 22:43 (Update 27-9-2016, 22:45)

Bij rust had Juventus al afstand genomen van Zagreb, dat woensdag vermoedelijk Ivaylo Petev (de huidige bondscoach van Bulgarije) presenteert als nieuwe coach. Miralem Pjaniç (24e minuut) en Gonzalo Higuaín (31e minuut) zorgden voor een veilige marge. Paulo Dybala en keeper Adrian Šemper (die de bal in eigen doel sloeg na een vrije trap) scoorden in de tweede helft ook nog voor Juventus, dat in 2015 de finale van de Champions League van Barcelona verloor.

Wissam Ben Yedder werd matchwinner voor Sevilla. De aanvaller nam tegen Lyon in de 53e minuut de enige treffer voor zijn rekening. Lyon zakte zo terug van de eerste naar de derde plaats in de groep, en heeft nu één punt minder dan Juventus en Sevilla.