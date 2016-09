Van Persie onzeker voor duel met Feyenoord

ANP Van Persie onzeker voor duel met Feyenoord

ISTANBUL - Robin van Persie ziet een langgekoesterde wens donderdag in vervulling gaan met de confrontatie tussen zijn huidige Turkse club Fenerbahçe en zijn oude club Feyenoord in de Europa League. Het is wel de vraag of de spits kan meedoen. Van Persie is op de weg terug van een blessure.

Door ANP - 28-9-2016, 11:06 (Update 28-9-2016, 11:06)

Trainer Dick Advocaat van de club uit Istanbul zei woensdag tegen Voetbal International dat Van Persie er alles aan doet om fit te worden. De voormalige spits van Oranje volgde een individueel trainingsprogramma. ,,Robin is een op en top prof. Hij heeft de afgelopen dagen ontzettend goed getraind.''

De geboren Rotterdammer gaf woensdag zelf een interview op de website van Feyenoord, de club waar hij zijn profdebuut maakte en die hij nog altijd op de voet volgt. Hij verwacht donderdag een gelijkwaardige strijd. ,,De vorm van de dag zal bepalen wie er wint. Feyenoord doet het hartstikke goed, iedereen is positief. Er lopen goede spelers rond, dus ik verwacht een mooie wedstrijd.''