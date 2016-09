Allardyce voelt zich in de val gelokt

ANP Allardyce voelt zich in de val gelokt

BOLTON - Sam Allardyce heeft het een domme actie genoemd om smeergeld te vragen voor advies aan zogenaamde vertegenwoordigers van een Aziatische firma. De ontslagen bondscoach van Engeland zegt dat hij in de val is gelokt en dat hij de consequenties daarvan moet accepteren.

Door ANP - 28-9-2016, 12:00 (Update 28-9-2016, 12:00)

Allardyce had niet door dat hij met undercoverjournalisten van The Daily Telegraph sprak over illegale transferpraktijken. Voor dat advies wilde hij een vergoeding van 400.000 pond ( 462.000 euro). De 61-jarige coach gaf woensdag voor zijn huis in Bolton toe dat het een domme actie was. ,,Ik wilde iemand helpen die ik al dertig jaar ken. Dit was helaas een foute inschatting en ik moet de gevolgen daarvan dragen.''

De voormalig bondscoach wenste zijn tijdelijk opvolger Gareth Southgate succes en zei dat hij op vakantie in het buitenland gaat nadenken over wat er is gebeurd. 'Big Sam' sloot niet uit terug te keren in het voetbal. ,,Wie weet. We wachten af en zullen zien.''