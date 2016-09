Granada ontslaat coach Jémez na zes duels

GRANADA - De Spaanse voetbalclub Granada heeft woensdag trainer Francisco Jémez ontslagen, zo meldt de club op de website. Granada staat na zes speelronden voorlaatste in de Primera División met twee punten en wacht nog op de eerste zege. Volgens Spaanse media zal coach Lluis Planaguma van het tweede elftal voorlopig de taken overnemen.

Door ANP - 28-9-2016, 14:10 (Update 28-9-2016, 14:10)

De 46-jarige Jémez stond woensdag voor het laatst voor de spelersgroep. Hij kwam deze zomer over van Rayo Vallecano, waar hij vier jaar coach was en waarmee hij vorig seizoen degradeerde. Jémez is na Pako Ayestarán bij Valencia de tweede coach in de Primera División die het veld moet ruimen.