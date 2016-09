Basisplaats voor Ibrahimovic in Europa League

LONDEN - Manchester United speelt donderdag in de Europa League tegen Zorja Loegansk met Zlatan Ibrahimovic in de spits. In het eerste groepsduel, dat bij Feyenoord verloren ging, gunde coach José Mourinho de Zweedse routinier nog rust.

Door ANP - 28-9-2016, 17:32 (Update 28-9-2016, 17:32)

,,Dat is nu niet nodig'', zei de Portugees. ,,Zlatan speelt nog twee wedstrijden voor ons en heeft daarna genoeg tijd om uit te rusten.'' Daarmee doelde Mourinho op de aankomende interlandperiode, waarin Ibrahimovic niet in actie komt. Hij stopte na de Europese titelstrijd deze zomer in Frankrijk als international.

Of Wayne Rooney van de partij is tegen de Oekraïense opponent is onduidelijk. Misschien houdt Mourinho de Engelse international uit voorzorg aan de kant. Rooney heeft last van zijn rug.