ANP Kuijt noemt ontvangst in Turkije respectvol

ISTANBUL - Dirk Kuijt noemde de manier waarop hij woensdag in Istanbul is ontvangen bij Fenerbahçe respectvol. De speler van Feyenoord speelt donderdag in de groepsfase van de Europa League tegen de Turkse club waarvoor hij meerdere jaren uitkwam. ,,Ik kreeg bloemen én een rondleiding door het stadion. Die waardering voelt heel erg goed. Het is geweldig om met mijn familie terug te zijn. We koesteren de herinneringen aan deze stad.''

Door ANP - 28-9-2016, 18:19 (Update 28-9-2016, 18:19)

Kuijt weet ook wat hem verder nog te wachten staat. ,,Het wordt hier straks een heksenketel. Als we ons daartegen weten te wapenen, heb ik vertrouwen in een goed resultaat.'' Drie jaar gaf hij naar eigen zeggen alles voor Fenerbahçe. ,,Als ik morgen scoor ben ik blij, maar uit ik dat op ingetogen wijze.''