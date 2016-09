Van Bronckhorst: het vertrouwen is groot

ISTANBUL - Feyenoord gelooft ook in de Europa League donderdag tegen Fenerbahçe in een goed resultaat. ,,Het vertrouwen is groot bij ons'', sprak coach Giovanni van Bronckhorst een dag voor de ontmoeting in de Turkse stad. Eerder op het internationale vlak versloegen de Rotterdammers op eigen veld de Engelse topclub Manchester United. Van Bronckhorst: ,,We zijn hier gekomen om die overwinning een vervolg te geven.''

Door ANP - 28-9-2016, 18:47 (Update 28-9-2016, 18:59)

Niet alleen maakte Feyenoord indruk in Europa, ook in de nationale competitie werden tot nu toe alle duels gewonnen. Onder meer in Eindhoven bij kampioen PSV. Ten dele ziet Van Bronckhorst die zaken echter los van elkaar. ,,Internationale wedstrijden vragen nu eenmaal een andere benadering. Daar houden we rekening mee. We spelen compacter, meer vanuit een defensieve organisatie. Niet alles open gooien, maar proberen te groeien in de wedstrijd. Tot nu toe is dat ons uitstekend afgegaan.''

Toch was hij ook voorzichtig in zijn vooruitblik. ,,We zullen morgen alles moeten geven voor een goed resultaat en willen in elk geval een punt meenemen. Maar als we kunnen winnen zullen we dat zeker niet nalaten. Dan zetten we hier een hele grote stap richting de volgende ronde. Laten we bovendien niet vergeten dat we ondanks de mindere start van Fenerbahçe in de competitie tegen een zeer goede tegenstander spelen. Ik verwacht in elk geval een mooie wedstrijd.''