ANP Britse voetbalbond onderzoekt beschuldigingen

LONDEN - De Engelse voetbalbond FA kijkt serieus naar beschuldigingen over trainers die gevoelig zijn voor omkoping. ,,Beschuldigingen zullen worden onderzocht en als er bewijs is voor criminaliteit zullen we de aangewezen autoriteiten informeren en om hulp vragen.'' Dat liet de FA woensdagavond weten in een korte verklaring naar aanleiding van claims van de Britse krant Daily Telegraph dat minstens acht huidige en voormalige coaches van clubs uit de Premier League smeergeld hebben ontvangen bij transfers van spelers.

Door ANP - 28-9-2016, 20:59 (Update 28-9-2016, 20:59)

Als eerste werd bondscoach Sam Allardyce maandag door de krant in verlegenheid gebracht door undercoverjournalisten. De nietsvermoedende 'Big Sam' vertelde aan de journalisten, die zich voordeden als Aziatische ondernemers, hoe ze de internationale transferregels konden omzeilen en bedong 400.000 pond (zo'n 462.000 euro) voor zijn adviezen en tips. Het leidde dinsdag tot het ontslag van Allardyce, die welgeteld één interland aan het roer heeft gestaan bij de Engelse nationale ploeg.

De krant kondigde nog meer onthullingen aan.