ANP PSV laat punten liggen in Rostov

ROSTOV - PSV heeft woensdagavond één punt overgehouden aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League. Op bezoek bij FK Rostov bleef de ploeg uit Eindhoven steken op een 2-2-gelijkspel, terwijl er in de tweede helft grote kansen waren om de volle buit te pakken.

Door ANP - 28-9-2016, 22:41 (Update 28-9-2016, 22:57)

Met een nederlaag in de eerste groepswedstrijd twee weken geleden konden beide ploegen zich woensdagavond geen nieuw verlies permitteren. En net als in de openingswedstrijd tegen Atlético Madrid (0-1) koos PSV-trainer Phillip Cocu voor de voorzichtige 'Europese' opstelling met vijf man in de achterhoede. De drie centrumverdedigers Héctor Moreno, Nicolas Isimat en Daniel Schwaab wisten echter niet te voorkomen dat FK Rostov al na acht minuten een voorsprong pakte.

Aanvaller Dmitri Poloz kreeg alle ruimte voor een combinatie en klopte doelman Jeroen Zoet. Het thuispubliek kon niet lang genieten van het allereerste doelpunt van Rostov op het hoogste Europese podium, want zes minuten later kwam PSV op gelijke hoogte. Een schot van Davy Pröpper werd van richting veranderd door verdediger Vladimir Granat en werd onhoudbaar voor de Russische doelverdediger Soslan Djanaev.

Rebound

De versterkte PSV-achterhoede vertoonde wederom barsten bij het tweede Russische doelpunt. Poloz kreeg wederom te veel ruimte en kon van afstand voor de tweede keer scoren.

De bezoekers uit Eindhoven knokten zich nog voor rust voor de tweede keer terug in de wedstrijd. Een voorzet van rechtsback Santiago Arias werd via de paal uitverdedigd. In de rebound kon PSV-spits Luuk de Jong raak koppen voor het honderdste doelpunt van de club in even zoveel wedstrijden in de Champions League.

Strafschop

De ploeg van Cocu kreeg snel na rust een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Omringd door drie verdedigers werd De Jong neergehaald in het strafschopgebied en de Franse scheidsrechter Clément Turpin bestrafte de lichte overtreding met een penalty. Een strafschop voor PSV is echter geen garantie voor een doelpunt. Tegen Atlético miste Guardado en deze keer bezweek Pröpper als de aangewezen schutter onder de druk. Zijn inzet werd gekeerd door Djanaev.

Met Steven Bergwijn als extra aanvaller probeerde Cocu de druk in het laatste halfuur verder op te voeren, maar winst leverde dat niet op. Pröpper was nogmaals dicht bij een doelpunt, maar zijn schot trof de lat.