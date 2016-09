Barça wint ook zonder Messi

ANP Barça wint ook zonder Messi

MÖNCHENGLADBACH/GLASGOW - Zonder superster Lionel Messi heeft Barcelona ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In Duitsland werd Borussia Mönchengladbach verslagen met 2-1. Barça, dat eerder Celtic had opgerold (7-0), maakt daardoor voorlopig de dienst uit in groep C.

Door ANP - 28-9-2016, 22:46 (Update 28-9-2016, 22:59)

Manchester City liet zijn eerste punten liggen door bij Celtic gelijk te spelen, 3-3. De Engelse favoriet van coach Pep Guardiola maakte wel drie keer een achterstand goed.

Celtic, met de Nederlandse doelman Dorus de Vries op de bank, kwam tot drie keer toe op voorsprong. Twee keer was de Fransman Moussa Dembélé daarvoor verantwoordelijk. Eenmaal (bij de 2-1) scoorde Raheem Sterling wat ongelukkig in eigen doel.

Voorsprong

Sterling maakte deze misser snel goed, door uit een pass van David Silva de 2-2 te maken. Eerder scoorde Fernandinho de 1-1 en later maakte Nolito de 3-3.

Thorgan Hazard zette BMG op voorsprong tegen Barcelona, dat keeper Jasper Cillessen op de bank had zitten. Na een pass van Mahmoud Dahoud deed de Belg, broertje van Chelsea-ster Eden, dat na ruim een half uur. Na bijna een uur maakte Arda Turan gelijk. De Turk, die zes minuten eerder was ingevallen, deed dat op aangeven van de Braziliaanse vedette Neymar.

Een kwartier voor tijd kwam Barça op voorsprong. Gerard Pique scoorde in de rebound, nadat de Zwitserse doelman Yann Sommer een schot van Luis Suárez had losgelaten.