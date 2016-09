Ook Hasselbaink genoemd in Engels schandaal

ANP Ook Hasselbaink genoemd in Engels schandaal

LONDEN - Jimmy Floyd Hasselbaink, de Nederlandse manager van Queens Park Rangers (QPR), onderhandelde met undercover-journalisten over een bonus van 55.000 pond (64.000 euro) om te bemiddelen in transfers van spelers naar zijn club. Dat onthult de Engelse krant The Telegraph woensdagavond in het volgende hoofdstuk over corruptieschandalen in het Engelse voetbal.

Door ANP - 28-9-2016, 23:24 (Update 28-9-2016, 23:55)

Eerder deze week werd bondscoach Sam Allardyce door onthullingen van de krant in opspraak gebracht. Dat leidde vervolgens tot zijn ontslag. The Telegraph kondigde kort later al aan dat nog meer trainers vatbaar waren voor bedrog.

Hasselbaink (44), onder meer oud-speler van Chelsea en voormalig international van Oranje, zou zich volgens The Telegraph bereid hebben verklaard naar Singapore te vliegen om met een investeringsmaatschappij in het verre Oosten te onderhandelen. ,,Probeer me maar gelukkig te maken, noem een mooi bedrag'', zou hij hebben gezegd.

Niet ongewoon

Hasselbaink reageerde woensdagavond in een verklaring en ontkent dat hij smeergeld wilde aannemen. ,,Ik kreeg een aanbod om een toespraak te houden in Singapore. Volgens mij is er het niet ongewoon om betaald te worden voor een toespraak. Ik heb QPR niet gevraagd om spelers te kopen. Ik zou nooit spelers aanraden om er zelf beter van te worden.''

De club laat in dezelfde verklaring weten dat de beschuldigingen serieus worden genomen en dat er een diepgravend onderzoek komt maar dat er nog steeds vertrouwen in de Nederlandse trainer is.

Cellino en Wright

Queens Park Rangers komt uit in de Championship van Engeland, het tweede niveau. Hasselbaink werd in december 2015 aangesteld bij de club. Als voetballer was hij in Engeland actief voor Leeds, Chelsea, Middlesbrough, Charlton Athletic en Cardiff City. Tussen 1998 en 2004 speelde hij 23 keer voor Oranje, waarvoor hij negen maal scoorde. Hij speelde ook op het WK van Frankrijk in 1998, waar Oranje tot de halve finale reikte.

Naast Hasselbaink onthulde The Telegraph ook de naam van Leeds-eigenaar Massimo Cellino en tweede trainer Tommy Wright van Barnsley met betrekking tot ontoelaatbare financiële handelingen.