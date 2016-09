Wales mist geblesseerde Ramsey

CARDIFF - Wales kan de komende twee kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal niet beschikken over Aaron Ramsey. De middenvelder van Arsenal ontbreekt in de donderdag gepresenteerde selectie van 23 man. Ramsey is nog altijd niet hersteld van een hamstringblessure.

Door ANP - 29-9-2016, 13:07 (Update 29-9-2016, 13:07)

Wales bereikte afgelopen zomer verrassend de halve finales van het Europees kampioenschap. Ramsey kon wegens een schorsing toen niet meedoen tegen de uiteindelijke winnaar Portugal.

Bij terugkeer bij Arsenal ging het mis voor Ramsey. Hij viel halverwege augustus in de wedstrijd tegen Liverpool uit met een pijnlijke hamstring.

Wales gaat 6 oktober op bezoek bij Oostenrijk, en speelt drie dagen later thuis tegen Georgië. Het elftal van Chris Coleman begon de kwalificatiereeks met een ruime overwinning (4-0) op Moldavië.