Rostov vreest nieuwe straf na banaan

ANP Rostov vreest nieuwe straf na banaan

ROSTOV - FK Rostov kan mogelijk een nieuwe straf van de UEFA verwachten. Een supporter gooide woensdag halverwege de eerste helft van de wedstrijd in de Champions League tegen PSV (2-2) een banaan het veld op. Dat werd geregistreerd door de televisiecamera's.

Door ANP - 29-9-2016, 15:02 (Update 29-9-2016, 15:02)

PSV heeft al aangegeven niet naar de UEFA te stappen, omdat Rostov er samen met de politie zo veel mogelijk aan heeft gedaan om dergelijke incidenten te voorkomen. Omdat fans van Rostov in de kwalificatiewedstrijd tegen Ajax ook al de fout in gingen, vreest de Russische bond alsnog voor een straf voor de club.

,,Deze banaan zal ons duur komen te staan'', zei een woordvoerder van de bond donderdag. ,,Gezien het recente verleden is dit het ergste wat de club kon overkomen. Misschien wordt Rostov gedwongen een wedstrijd achter gesloten deuren te spelen.''

Tegen PSV bleef een deel van het stadion van Rostov dicht. Dat was de straf die de UEFA had opgelegd na racistisch gedrag van de fans in de wedstrijd tegen Ajax.