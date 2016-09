ADO tegen PEC definitief zonder Meissner

ANP ADO tegen PEC definitief zonder Meissner

DEN HAAG - Trainer Zeljko Petrovic van ADO Den Haag kan vrijdag tegen PEC Zwolle definitief geen beroep doen op verdediger Thomas Meissner. De Duitser viel zaterdag in de verloren thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-3) uit met een spierblessure. ADO verwacht dat Meissner voor het volgende duel met Ajax, over twee weken, voldoende hersteld zal zijn.

Door ANP - 29-9-2016, 15:03 (Update 29-9-2016, 15:03)

Eerder werd al bekend dat ADO het voorlopig moet stellen zonder Aaron Meijers. De aanvoerder viel eveneens zaterdag uit en heeft last van vocht in de knie. Hij wordt maandag verder onderzocht in het ziekenhuis, liet de club donderdag weten. Naar verwachting is Meijers enkele weken uitgeschakeld.

De ploeg van Petrovic is na een flitsende seizoensstart weggezakt op de ranglijst. De laatste drie competitiewedstrijden gingen allemaal verloren.