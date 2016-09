Frankrijk met twee debutanten naar Amsterdam

PARIJS - Frankrijk komt over ruim een week met twee nieuwelingen in de selectie naar Amsterdam, voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje. Bondscoach Didier Deschamps riep donderdag doelman Alphonse Aréola en verdediger Aymeric Laporte voor het eerst op voor de Franse hoofdmacht. De 23-jarige Aréola, wiens ouders uit de Filipijnen komen, heeft dit seizoen een basisplaats bemachtigd bij Paris Saint-Germain en ziet dat beloond met een selectie voor 'Les Bleus'.

Door ANP - 29-9-2016, 16:34 (Update 29-9-2016, 16:59)

Laporte (22) doorliep de Franse jeugdelftallen, maar overwoog even voor Spanje uit te komen omdat hij lang moest wachten op een kans in de A-ploeg. De verdediger van Athletic Bilbao heeft Baskische roots en flirtte nadrukkelijk met het land van zijn grootouders. Deschamps heeft Laporte nu echter opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije, op 7 oktober in het Stade de France, en drie dagen later tegen Oranje.

Frankrijk, de verliezend finalist van het EK in eigen land, begon de kwalificatiereeks begin september met een doelpuntloos gelijkspel bij Wit-Rusland (0-0). Het Nederlands elftal kwam niet verder dan 1-1 bij Zweden. Bulgarije gaat aan kop in groep A, dankzij een zwaarbevochten overwinning op Luxemburg (4-3).

In de Franse selectie van 23 man zitten bekende namen als Paul Pogba, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, aanvoerder Hugo Lloris en Dimitri Payet. Nabil Fekir, aanvaller van Olympique Lyon, behoort een jaar na zijn laatste interland weer tot de nationale ploeg. Nederland en Frankrijk stonden in maart ook al tegenover elkaar in Amsterdam, toen voor een oefeninterland. De 'Haantjes' wonnen met 3-2.