ANP Ajax met Gudelj tegen Standard Luik

AMSTERDAM - Nemanja Gudelj keert donderdag terug in de basisformatie van Ajax. De middenvelder vervangt de geschorste Hakim Ziyech in het thuisduel van zijn club met Standard Luik in de Europa League.

Door ANP - 29-9-2016, 17:59 (Update 29-9-2016, 17:59)

Verder houdt trainer Peter Bosz vast aan de spelers die zaterdag de basis legden voor de zege op PEC Zwolle (5-1). Lasse Schöne is ook tegen de bekerwinnaar van België de verdedigende middenvelder van Ajax. Daley Sinkgraven, van origine aanvallende middenvelder, krijgt als linksback te maken met de snelle Mathieu Dossevi.

Ook Kasper Dolberg verschijnt weer aan de aftrap. Bosz vertelde woensdag nog dat hij voorzichtig moet zijn met de achttienjarige spits. Uit angst voor blessures wil hij hem niet alle duels laten spelen.

Ajax versloeg Panathinaikos (2-1) in het eerste groepsduel van de Europa League. Standard Luik speelde gelijk tegen Celta de Vigo (1-1). De wedstrijd tussen Ajax en Standard Luik begint om 19.00 uur in de ArenA.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Gudelj; Traoré, Dolberg en Younes.