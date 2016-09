Engelse bond wacht op bewijsmateriaal

LONDEN - De Engelse bond FA hoopt zo snel mogelijk al het materiaal te krijgen dat The Daily Telegraph heeft vergaard over corruptie in het Engelse voetbal. De FA neemt de onthullingen van de krant bijzonder serieus en wil zelf ook onderzoek doen. ,,We hebben The Daily Telegraph gevraagd om al het beschikbare materiaal vrij te geven'', schrijft de bond donderdag. ,,Dat moet nog gebeuren.''

Door ANP - 29-9-2016, 21:01 (Update 29-9-2016, 21:01)

De spraakmakende corruptiezaak kostte bondscoach Sam Allardyce al zijn baan. Jerrel Hasselbaink, de Nederlandse trainer van Queens Park Rangers, is eveneens in de problemen gekomen door met undercoverjournalisten te praten over een bemiddelende rol bij transfers van spelers naar zijn club.

,,Sinds de zaak aan het rollen is gebracht, hebben we contact met The Daily Telegraph en de politie van Londen'', aldus de FA. ,,We willen deze zaak zo snel mogelijk zelf kunnen onderzoeken.'' Volgende week staat een gesprek met de politie op het programma.