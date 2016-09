Schalke presteert wel in Europa

GELSENKIRCHEN - In de Bundesliga heeft Schalke 04 nog geen punt gepakt, maar in de Europa League presteert de Duitse club wel uitstekend. Zonder de zieke Klaas-Jan Huntelaar boekte de ploeg van trainer Markus Weinzierl donderdag tegen Red Bull Salzburg de tweede overwinning in de groep: 3-1. Eerder had Schalke al met 1-0 gewonnen bij Nice.

Door ANP - 29-9-2016, 21:17 (Update 29-9-2016, 21:17)

Leon Goretzka opende na een kwartier de score in Gelsenkirchen. Schalke dankte de tweede treffer aan verdediger Duje Caleta-Car van Salzburg, die de bal in eigen doel werkte. Benedikt Höwedes tekende voor de 3-0, waarna Jonathan Soriano nog iets terugdeed namens de Oostenrijkse club.

Nice incasseerde opnieuw een nederlaag. Ondanks een treffer van Mario Balotelli verloor de koploper in de Franse competitie met 5-2 bij Krasnodar. Feder Smolov (ex-Feyenoord) opende de score namens de Russen en na twee doelpunten van Joãozinho voerde Ari, oud-spits van AZ, de score in de slotfase op.