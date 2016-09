Historische zege Dundalk

DUBLIN - Een doelpunt van Ciarán Kilduff heeft FC Dundalk donderdag in de Europa League aan de winst geholpen op Maccabi Tel Aviv. De 1-0-zege betekende de eerste overwinning ooit van een Ierse club in de groepsfase van een Europees clubtoernooi. Kilduff was in de eerste speelronde tegen AZ ook al trefzeker, toen werd het in Alkmaar 1-1.

Door ANP - 29-9-2016, 23:06 (Update 29-9-2016, 23:06)

Dundalks overwinning komt niet geheel onverwacht want de club was in alle competities waarin het uitkomt al tien duels zonder nederlaag. De laatste keer dat Dundalk verloor was tegen het Poolse Legia Warschau in de voorronde van de Champions League. Maccabi was het toernooi bijzonder ongelukkig begonnen door na een 3-0-voorsprong nog met 4-3 te verliezen van Zenit Sint-Petersburg.