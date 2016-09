Voorzitter Leuven stapt op na fraudeverhaal

LEUVEN - Voorzitter Jimmy Houtput is per direct opgestapt bij de Belgische eerstedivisieclub Oud-Heverlee Leuven. Zijn naam dook op in de geruchtmakende artikelenreeks van The Daily Telegraph over fraude en corruptie in het voetbal. Hij meldde zijn ontslag op zijn Facebookpagina.

Door ANP - 30-9-2016, 9:33 (Update 30-9-2016, 9:33)

Leuven was volgens het artikel bereid de internationale transferregels te overtreden door als fictieve derde partij te fungeren bij de overgang van voetballers en kon daar dan geld aan verdienen. Houtput komt sprekend aan het woord in een video op de website van The Telegraph.

De voorzitter schrijft op zijn Facebookpagina over zijn ontslag dat het geen schuldbekentenis is. ,,Het is gevolg van een opeenstapeling van teleurstellingen die veel ruimer liggen."