Schot Thomson leidt Oranje tegen Wit-Rusland

ANP Schot Thomson leidt Oranje tegen Wit-Rusland

ZEIST - Scheidsrechter Craig Thomson leidt volgende week vrijdag de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland in de WK-kwalificatie. De Schot krijgt in de Rotterdamse Kuip hulp van zijn assistenten David McGeachie en Francis Connor. John Beiton zal als vierde official optreden.

Door ANP - 30-9-2016, 13:17 (Update 30-9-2016, 13:17)

De Sloveen Damir Skomina is aangewezen als arbiter voor het duel van volgende week maandag tussen Nederland en Frankrijk. Hij floot Oranje al viermaal eerder en neemt zijn vaste assistenten Jure Praprotnik en Robert Vukan mee naar Amsterdam. Skomina kan in de ArenA gebruik maken van doellijntechnologie.