Hendrix wekenlang uit roulatie

EINDHOVEN - PSV'er Jorrit Hendrix is wekenlang uitgeschakeld door een knieblessure. Nader medisch onderzoek heeft uitgewezen dat de binnenband van de rechterknie is beschadigd bij de middenvelder, meldde PSV vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 14:49 (Update 30-9-2016, 14:49)

Over een week of drie à vier ondergaat Hendrix een nieuw onderzoek en kan PSV de exacte duur van zijn afwezigheid bepalen.

De international liep de blessure woensdagavond op tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen het Russische FK Rostov (2-2). Hendrix reageerde gefrustreerd op de slechte tijding: ,,Enorm balen. Ik hoef niemand uit te leggen hoe vervelend dit is. Een voetballer wil voetballen en niet revalideren. Helaas zit er voor mij nu niets anders op dan keihard werken om nog sterker terug te komen."

PSV speelt zaterdag uit tegen sc Heerenveen in de competitie. Het is een treffen tussen de nummers drie en vier in de eredivisie.