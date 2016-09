Guendogan na jaar terug in Duitse selectie

BERLIJN - Ilkay Guendogan is na bijna een jaar van afwezigheid door bondscoach Joachim Löwgeselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden van volgende maand. Verschillende blessures hielden de Duitse international geruime tijd aan de kant.

Door ANP - 30-9-2016, 14:50 (Update 30-9-2016, 14:50)

De 25-jarige middenvelder van Manchester City, die ook het WK van 2014 door een blessure moest missen, speelde zijn laatste wedstrijd voor Duitsland vorig jaar november in de vriendschappelijke interland tegen Frankrijk.

Löw riep ook Mario Gomez en Jérôme Boateng op die inmiddels hersteld zijn van de blessures die ze bij het EK in Frankrijk hadden opgelopen. Sebastian Rudy kon bovendien op een selectieplaats rekenen. De middenvelder viel bij het EK net buiten de ploeg.

Duitsland, die de eerste kwalificatiewedstrijd met 3-0 won van Noorwegen, treft Tsjechië op 8 oktober in Hamburg. Drie dagen later staat het duel met Noord-Ierland in Hannover op het programma.