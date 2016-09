Chadli terug bij Rode Duivels

BRUSSEL - Nacer Chadli heeft zich weer in beeld gespeeld bij de Belgische voetbalploeg. Bondscoach Roberto Martinez riep de aanvallende middenvelder van West Bromwich Albion vrijdag op voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Brussel) en Gibraltar (10 oktober). Het duel met de 'voetbaldwerg' wordt gespeeld in de Portugese stad Faro.

Door ANP - 30-9-2016, 17:58 (Update 30-9-2016, 17:58)

De 27-jarige Chadli, oud-speler van FC Twente, was afgelopen seizoen geen vaste waarde bij Tottenham Hotspur. Hij raakte daardoor zijn plek bij de 'Rode Duivels' kwijt en miste zelfs het EK in Frankrijk. De creatieve middenvelder stapte afgelopen zomer over naar West Bromwich Albion, waar hij direct in zijn eerste thuiswedstrijd indruk maakte met twee doelpunten en twee assists. Het leverde Chadli vrijdag weer een uitnodiging op voor de nationale ploeg.

Martinez mist onder anderen het duo Vincent Kompany en Kevin De Bruyne van Manchester City. Beide basiskrachten zijn geblesseerd. België begon de WK-kwalificatie met een soepele zege op Cyprus (0-3).