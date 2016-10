Balotelli ontbreekt weer bij Italië

ROME - Het goede spel van Mario Balotelli voor Nice heeft hem nog geen uitnodiging voor de nationale ploeg van Italië opgeleverd. Bondscoach Gian Piero Ventura heeft de aanvaller niet opgenomen in zijn selectie voor de komende interlands met Spanje en Macedonië in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 1-10-2016, 16:12 (Update 1-10-2016, 16:12)

Balotelli scoorde dit seizoen al vier keer voor Nice in de Franse competitie en trof eenmaal doel in de Europa League. Zijn laatste interland dateert van 24 juni 2014 toen Uruguay de tegenstander was op het WK in Brazilië.