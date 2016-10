Robben na een helft gewisseld bij Bayern

MÜNCHEN - Bayern München blijft voorzichtig met Arjen Robben. De aanvoerder van Oranje had zaterdag een basisplaats in het thuisduel met 1. FC Köln maar werd al in de rust gewisseld.

Door ANP - 1-10-2016, 17:22 (Update 1-10-2016, 17:22)

Robben stond voor het eerst in de basis bij de Duitse kampioen na een lange periode van blessureleed. Hij mocht de afgelopen anderhalve week al invallen tegen Hertha BSC en Atlético Madrid.

Danny Blind heeft Robben niet opgenomen in zijn selectie voor de komende interlands met Wit-Rusland en Frankrijk in de WK-kwalificatie. De bondscoach heeft nog een klein beetje hoop dat hij zijn aanvoerder alsnog kan oproepen. Robben wil graag naar Oranje komen maar beseft ook dat zijn club geen risico met hem wil nemen. ,,Als ik een egoïst ben, dan ga ik naar Oranje'', vertelde hij aan Blind. ,,Maar dat ben ik niet.''

Blind hoopt snel na de wedstrijd van Bayern München te horen of Robben zich maandag alsnog in Noordwijk mag melden.