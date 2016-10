NEC verslaat schotloos Roda JC

ANP NEC verslaat schotloos Roda JC

KERKRADE - NEC heeft in Kerkrade in een matig duel (0-1) drie kostbare punten behaald tegen Roda JC. Kévin Mayi maakte het enige doelpunt. Roda JC is dit seizoen nog de enige ploeg in de eredivisie zonder overwinning. De Limburgers zijn aanvallend machteloos. Al zes wedstrijden op rij scoorde de ploeg niet.

Door ANP - 1-10-2016, 21:48 (Update 1-10-2016, 21:48)

Roda JC moest het doen zonder spits Simon Church, die kampt met een heupblessure. De Duitse trainer Peter Hyballa stuurde bij NEC opnieuw een heel vreemdelingenlegioen het veld op. Slechts Gregor Breinburg had als Antilliaanse Nederlander Hollandse roots.

Roda JC begon met aanvallende intenties goed aan de wedstrijd. Meer dan een kopkans van centrale verdediger Daryl Werker leverde dat niet op. NEC speelde behoudend, met veel spelers achter de bal. De enige die zich echt druk leek te maken was Hyballa, die aan de zijlijn als een wildeman zijn ploeg tot daden aanspoorde. Beide ploegen kregen in de eerste helft, waarin Roda JC wel de betere ploeg was, verder geen uitgespeelde kansen.

NEC kreeg na de rust de eerste mogelijkheid op de openingstreffer. Een fraai schot van de Fransman Mayi werd even fraai gestopt door doelman Benjamin van Leer. Dezelfde Mayi was dik 10 minuten voor tijd wel succesvol. Na balverlies van Christian Kum en onoplettendheid van Ard van Peppen stelde invaller Quincy Owusu-Abeyie de Fransman in staat NEC aan drie kostbare punten te helpen.