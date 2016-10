Go Ahead Eagles knokt zich voorbij Excelsior

DEVENTER - Een goede eerste helft en twee benutte strafschoppen van Sam Hendriks hebben Go Ahead Eagles zaterdagavond de tweede competitiezege van het seizoen bezorgd. De thuisclub uit Deventer knokte zich voor een enthousiast publiek op de Adelaarshorst voorbij Excelsior (3-0).

Door ANP - 1-10-2016, 22:56 (Update 1-10-2016, 22:56)

Sander Duits beloonde de thuisploeg al na elf minuten voor een veldoverwicht. Hij anticipeerde beter op een hoekschop dan de verdedigers van Excelsior en kopte raak (1-0). De thuisploeg domineerde op basis van een gezonde dosis vechtlust en inzet. Toch had Go Ahead Eagles de hulp van scheidsrechter Edwin de Graaf nodig om de score te verdubbelen. De arbiter zag eerst een overtreding over het hoofd van Joey Groenbast op Luigi Bruins, de spelmaker van Excelsior. Vervolgens floot hij voor een strafschop toen Sinan Bytygi een klein duwtje van Jurgen Mattheij kreeg. Sam Hendriks belastte zich met de penalty en schoot koelbloedig raak (2-0).

De hoop van Excelsior op een succesvolle inhaalrace na rust vervloog toen Danilo Pantic na een klein uurtje zijn tweede gele kaart kreeg. De Serviër kreeg voor rust al een prent omdat hij protesteerde bij arbiter De Graaf. Dat belette hem niet om op de helft van de tegenstander een oliedomme overtreding te maken.

Go Ahead Eagles kreeg in de eerste zeven competitieduels maar liefst vijf strafschoppen tegen. Hendriks mocht na 72 minuten opnieuw vanaf elf meter aanleggen nadat Terell Ondaan de bal met zijn hand had beroerd in het eigen strafschopgebied. De aanvaller stuurde doelman Tom Muyters de verkeerde hoek in en benutte de vierde strafschop van zijn ploeg dit seizoen.