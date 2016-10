De Vrij en Hoedt succesvol met Lazio Roma

ANP De Vrij en Hoedt succesvol met Lazio Roma

UDINE - Lazio Roma houdt aansluiting met de bovenste clubs in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van coach Simone Inzaghi won zaterdag de uitwedstrijd tegen Udinese met ruime cijfers: 3-0. Ciro Immobile scoorde twee keer voor Lazio, Keita één maal.

Door ANP - 1-10-2016, 22:57 (Update 1-10-2016, 22:57)

De Nederlanders Stefan de Vrij en Wesley Hoedt vormden in Udine het centrale verdedigingsduo bij Lazio. Voor Ricardo Kishna was geen plaats in de basis, en zaterdag ook niet als invaller.

Voor Lazio was het de vierde overwinning in zeven wedstrijden. De Romeinen staan voorlopig derde, samen met Chievo Verona. Die ploeg won zaterdag met 2-0 bij Pescara.

Juventus en Napoli, de nummers één en twee, spelen zondag. Juventus moet op bezoek bij Empoli, en Napoli speelt uit tegen Atalanta Bergamo. Trainer Frank de Boer ontmoet met Inter het AS Roma (in Rome) van coach Luciano Spalletti.